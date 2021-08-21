"Стало стопорить": Ивлеева рассказала о разводе с Элджеем

"Мы друг друга не предавали – не дай Бог. Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона. Я понимала, что есть жизнь за пределами нашего дома. Хотелось открывать новые места, людей, вдохновляться на работу. Я, помимо того, что жена Алексея, еще его друг. Понимала, что ему тоже нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством"