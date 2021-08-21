"Стало стопорить": Ивлеева рассказала о разводе с Элджеем

Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева официально подтвердила развод с рэпером Элджеем. Об этом она сообщила в интервью Tatler.
Звезда официально призналась, что они с супругом расторгли брак. До этого среди фанатов ходили только слухи.
"Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата"
Ивлеева также рассказала о причинах развода. Она опровергла все слухи об изменах и отметила, что всему виной стало быстрое решение о замужестве, а также отсутствие мотивации к работе.
"Мы друг друга не предавали – не дай Бог. Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона. Я понимала, что есть жизнь за пределами нашего дома. Хотелось открывать новые места, людей, вдохновляться на работу. Я, помимо того, что жена Алексея, еще его друг. Понимала, что ему тоже нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством"
По словам Ивлеевой, решение о разводе пара приняла постепенно. Сначала они взяли паузу для того, чтобы сосредоточиться на творчестве, а когда вернулись друг к другу поняли, что им нужно разойтись.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ивлеева рассказала о развлечениях в Урюпинске.