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Кайли Дженнер беременна во второй раз

Мария Каткова
2 часа назад

24-летняя модель и бизнесвумен Кайли Дженнер беременна во второй раз. Об этом сообщает People со ссылкой на инсайдера, близкого к семье Кардашьян-Дженнер.

Кайли Дженнер беременна во второй раз
Фото: @kyliejenner@kyliejenner

Сообщается, что отцом ребенка является возлюбленный девушки, рэпер Трэвис Скотт. У них уже есть дочь, которая родилась в 2018 году.

"Она давно хотела подарить Сторми брата или сестру. Ей нравится быть мамой. Она очень рада, что они с Трэвисом снова ждут ребенка"

Беременность звезды также подтвердил ее отец, прошедший операцию по смене пола, Кейтлин Дженнер. В одном из интервью он заявил, что скоро опять станет дедушкой. Однако не уточнил, кто из его детей ожидает пополнения.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети высмеяли преступницу с внешностью Кардашьян.

Звёзды,Кейтлин Дженнер,Трэвис Скотт,
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