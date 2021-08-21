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С кем теперь счастлив Гена Букин

Катя Кобышева
35 минут назад

Сериал "Счастливы вместе" не критиковал только ленивый, тем не менее его хватило на целых шесть сезонов, а актеры, исполнившие главные роли, стали довольно популярны. Виктора Логинова массовый зритель знает в первую очередь как Гену Букина. "Рамблер" рассказывает, как сложилась судьба актера и с кем он нашел свое сердечное счастье.

С кем теперь счастлив Гена Букин
Фото: @loginov_victor@loginov_victor

После выхода сериала на экраны Виктор Логинов приобрел невероятную известность. Кстати, в Екатеринбурге, где разворачивались события сериала, установлен даже памятник Гене Букину на одной из центральных улиц.

Виктор Логинов вел шоу "Интуиция" на телеканале ТНТ, которое затем превратилось в "Супер-интуицию", потом была передача "Ешь и худей", а на НТВ его пригласили в качестве ведущего шоу "Кулинарный поединок".

@loginov_victor

С начинающей актрисой Марией Гуськовой они работали вместе над антрепризной комедией "Классические шалости". Репетиции, гастроли — времени узнать друг друга было достаточно. Свое первое совместное фото влюбленные показали подписчикам весной 2020 года, а уже осенью устроили свадьбу. Марию пытались обвинять в том, что предыдущий брак Виктора Логинова развалился из-за нее, но на самом деле он распался еще до знакомства с ней.

@guskova.maria

Супруги продолжают работать вместе. Так, в 2021 году они представили новый спектакль "Супружество как точная наука", в котором также участвовали Эвелина Бледанс и Сергей Рудзевич.

Звёзды,Сергей Рудзевич,Виктор Логинов,Мария Гуськова,Эвелина Бледанс,НТВ,
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