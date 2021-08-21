На слуху: Ивлеева рассказала о разводе с Элджеем

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Голливудская звезда Анджелина Джоли завела аккаунт в социальной сети Instagram для поддержки жителей Афганистана. В нем она планирует публиковать истории людей и рассказы тех, кто борется за права человека.
24-летняя модель и бизнесвумен Кайли Дженнер беременна во второй раз. Об этом сообщает People со ссылкой на инсайдера, близкого к семье Кардашьян-Дженнер.
Новый сезон сериала называется «И просто так». Его релиз намечен на осень. В проекте сыграют Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А вот Ким Кэтролл отказалась вернуться в сериал. Вместо нее появится новая героиня, роль которой исполнит Николь Али Паркер.
Известный музыкальный продюсер в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, почему считает позицию Земфиры ошибочной.
«Ошибка всех музыкантов, включая Земфиру, — мир не крутится вокруг нас и вокруг вас. Это мы в этом мире крутимся как можем, а на нас смотрят, насколько нам хватает сил и терпения, пока мы крутимся. А нам кажется, что все крутятся вокруг нас. Это неправда. Это как раз и есть та самая ошибка людей признанных».