Кушанашвили  высказался о «повредившемся в уме» Крутом

«Александр, я принял ваш вызов на хамство, но при очном свидании. Можете не сомневаться, что я вычислю и вас, и ваш адрес. И накормлю вас салом, и выдам замуж. Да-да, я не оговорился. И все мы погуляем на вашей свадьбе. И мой светлый образ будет приходить к вам во сне. И что очень важно в подъезде, когда вы будете в него входить. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка?» — написал Крутой в личном блоге.