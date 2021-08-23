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Кушанашвили  высказался о «повредившемся в уме» Крутом

Lenta.ruиещё 6
46 минут назад

Российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили раскритиковал композитора Игоря Крутого за публичный конфликт с подписчиком. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Кушанашвили высказался о «повредившемся в уме» Крутом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению Кушанашвили, народный артист России не должен был опускаться до уровня обидчика.

«Игорь Крутой повредился в уме! Где же ясность в мире? Зачем портить жизнь друг другу?» — задался вопросами журналист. «Если бы я, как Игорь Крутой, отвечал неведомому абоненту, то на что тратил бы свою жизнь? Ну, не должен был он так писать!» — добавил ведущий.

Накануне один из подписчиков написал Крутому комментарий, в котором обвинил его в отсутствии слуха. Композитор не сдержался и в резкой форме ответил подписчику.

«Александр, я принял ваш вызов на хамство, но при очном свидании. Можете не сомневаться, что я вычислю и вас, и ваш адрес. И накормлю вас салом, и выдам замуж. Да-да, я не оговорился. И все мы погуляем на вашей свадьбе. И мой светлый образ будет приходить к вам во сне. И что очень важно в подъезде, когда вы будете в него входить. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка?» — написал Крутой в личном блоге.

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