Жасмин почтила память недавно ушедшего отца

За один месяц известная певица Жасмин потеряла сразу двух любимых и родных ей человека. От последствий вируса вслед один за другим ушли бабушка и папа артистки.

Veasy.ru

Жасмин продолжительное время сохраняла молчание, но на этот раз нашла в себе силы, чтобы поделиться с поклонниками своей утратой. Двадцать шесть лет назад певица осталась без мамы, а семь дней назад вслед за ней ушел и отец, а незадолго до этого ее 90-летняя бабушка.

Исполнительница до сих пор не может смириться с утратой, поверить в случившееся и считает эти тяжелые моменты просто дурным сном. Отец артистки Лев Манахимов был известным балетмейстером в Дагестане. Врачи боролись за его жизнь сначала в Дербенте, а затем мужчину доставили в столицу.

У себя на странице в микроблоге Жасмин поделилась архивными семейными фотографиями, на которых запечатлена с родителями и написала трогательные строки.