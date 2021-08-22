Жасмин почтила память недавно ушедшего отца

За один месяц известная певица Жасмин потеряла сразу двух любимых и родных ей человека. От последствий вируса вслед один за другим ушли бабушка и папа артистки.
Жасмин продолжительное время сохраняла молчание, но на этот раз нашла в себе силы, чтобы поделиться с поклонниками своей утратой. Двадцать шесть лет назад певица осталась без мамы, а семь дней назад вслед за ней ушел и отец, а незадолго до этого ее 90-летняя бабушка.
Исполнительница до сих пор не может смириться с утратой, поверить в случившееся и считает эти тяжелые моменты просто дурным сном. Отец артистки Лев Манахимов был известным балетмейстером в Дагестане. Врачи боролись за его жизнь сначала в Дербенте, а затем мужчину доставили в столицу.
У себя на странице в микроблоге Жасмин поделилась архивными семейными фотографиями, на которых запечатлена с родителями и написала трогательные строки.
Поклонники и коллеги из шоу-бизнеса выразили свои соболезнования артистке: «Милая, светлая память твоим родителям», «Держись, это самая большая боль», «Мы с тобой. Все будет хорошо». Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова написала, что ее папа останется для всех твоих друзей невероятно светлым человеком и настоящим мужчиной.