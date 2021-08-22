Наталия Орейро показала архивное фото из юности

44-летняя звезда «Дикого ангела» порадовала поклонников новыми фото из личного альбома. Наталия Орейро поделилась школьным снимком, а также выложила кадр, сделанный во времена съемок в знаменитом сериале. На последнем актриса примерила мужские вещи: полосатую жилетку с белой рубашкой и красный галстук. А вот на школьной фотографии Орейро оказалась снята в женственном платье с украшенным вышивкой воротничком.

Актриса и певица Наталья Орейро подарила фанатам возможность увидеть, какой она была в детстве и юности. 44-летняя артистка поделилась двумя кадрами из личного архива. На одном из них она оказалась снята еще в школьные годы. Тогда, видимо, будущая звезда в противоположность своей героине из «Дикого ангела» выбирала женственные вещи и носила длинные волосы с челкой.

А вот на втором фото Орейро предстала в мужских вещах: белой рубашке, жилетке и галстуке. Разместив снимок в соцсетях, Наталия отметила, что такой она себе нравится больше.

Отметим, что сейчас Наталия Орейро все чаще выбирает для светских выходов женственные образы. Актриса часто появляется на телевидении в фэнтезийных платьях с пышной юбкой из летящих тканей.