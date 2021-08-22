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Домработница забрала собак Бритни Спирс из-за их "ужасного состояния"

Газета.Ru
2 часа назад

Домработница певицы Бритни Спирс забрала ее собак, потому что посчитала, что они могут погибнуть. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники.

Домработница забрала собак Спирс из-за их "ужасного состояния"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что собаки поп-звезды находились в «ужасном состоянии», когда домработница решила забрать их у нее.

По информации источников, женщина боялась за их жизнь, так как питомцы не получали достаточно воды и страдали от обезвоживания. Кроме того, домработница считала, что их здоровью наносится вред, поскольку их регулярно кормили объедками со стола. Обе собаки должны есть специальную пищу, и у одной из них были серьезные проблемы с пищеварением.

Домработница думала, что единственным способом спасти животных была экстренная поездка к ветеринару, отмечает издание.

Источники также рассказали, что ветеринар был обеспокоен состоянием собак Спирс, поэтому домработница предпочла оставить их у себя, а не возвращать в дом исполнительницы.

Ранее стало известно, что Спирс стала участницей спора с наемной домработницей, которая была принята на работу в дом артистки в Южной Калифорнии. Потерпевшая объяснила, что причиной ссоры стала собака.

Женщина рассказала, что отвела питомца знаменитости к ветеринару и по возвращении от доктора сообщила Спирс, что с животным обращаются неправильно. Однако певица во время разразившегося спора якобы выхватила из рук у домработницы телефон и ударила ее.

Звёзды,Бритни Спирс,
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