Домработница забрала собак Спирс из-за их "ужасного состояния"

Домработница певицы Бритни Спирс забрала ее собак, потому что посчитала, что они могут погибнуть. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники.

Сообщается, что собаки поп-звезды находились в «ужасном состоянии», когда домработница решила забрать их у нее.

По информации источников, женщина боялась за их жизнь, так как питомцы не получали достаточно воды и страдали от обезвоживания. Кроме того, домработница считала, что их здоровью наносится вред, поскольку их регулярно кормили объедками со стола. Обе собаки должны есть специальную пищу, и у одной из них были серьезные проблемы с пищеварением.

Домработница думала, что единственным способом спасти животных была экстренная поездка к ветеринару, отмечает издание.

Источники также рассказали, что ветеринар был обеспокоен состоянием собак Спирс, поэтому домработница предпочла оставить их у себя, а не возвращать в дом исполнительницы.

Ранее стало известно, что Спирс стала участницей спора с наемной домработницей, которая была принята на работу в дом артистки в Южной Калифорнии. Потерпевшая объяснила, что причиной ссоры стала собака.