Сестра Асмус обвинила Гагарину во лжи

Карина Асмус — чемпионка по спортивной гимнастике, каскадер и сестра актрисы Кристины Асмус, обвинила во лжи российскую поп-певицу Полину Гагарину. В своем Instagram-аккаунте девушка написала, что Гагарина рассказала фанатам, будто в клипе на песню «Вчера» сама выполнила сложный трюк — прыжок из автомобиля на дорогу.

«И у нас, каскадеров, вопрос — ну как так?! Это неправда»,

— сказала Асмус и уточнила, что на площадке работала профессиональная команда постановщиков, а в опасных сценах артистку заменяла каскадер Светлана Токарская-Пасхина.

«Я с уважением к вам отношусь (к Полине Гагариной — прим. "Ленты.ру"), у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу!»

— добавила гимнастка.

По ее словам, это не первый случай, когда артисты заявляют, что все опасные и сложные трюки на съемках делают сами.

«Мы искренне не принимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадеры рискуют жизнью ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!» — заключила Асмус.

20 августа на YouTube-канале Полины Гагариной был опубликован клип на ее песню «Вчера». В ролике показано, как героиня, которую сыграла певица, выпрыгивает из машины, движущейся по трассе, и начинает танцевать на дороге.