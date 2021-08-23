Вдова Стефановича рассказала, как его шантажировала Пугачева

В ответ на подобный аргумент Стефанович отвечал, что «не жил с Матой Хари». При этом Яцура отметила, что сам режиссёр очень гордился столь остроумным ответом и, предположительно, рассказывал эту историю не ради того, чтобы опорочить Аллу Борисовну, а исключительно потому, что считал её крайне занимательной. Помимо этого, добавила Элина, у Стефановича с Пугачёвой были «позитивные, смешные, в основном гастрольные» истории из их взаимоотношений. Режиссёр всегда тепло отзывался о Примадонне и иногда казалось, что ему даже жаль, что их отношения так нелепо распались, рассказала Яцура.