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Вдова Стефановича рассказала, как его шантажировала Пугачева

News.ruиещё 1
29 минут назад

Вдова режиссёра Александра Стефановича, модель Элина Яцура, рассказала, как его бывшая жена, певица Алла Пугачёва, шантажировала его ради антиквариата. Подробнее об этом пишет «Собеседник».

Вдова Стефановича рассказала, как его шантажировала Пугачева
Фото: News.ruNews.ru

Ты мне должен отдать всё (об антиквариате — NEWS.ru), так как жил с самой выдающейся женщиной XX века, — говорила Пугачёва.

В ответ на подобный аргумент Стефанович отвечал, что «не жил с Матой Хари». При этом Яцура отметила, что сам режиссёр очень гордился столь остроумным ответом и, предположительно, рассказывал эту историю не ради того, чтобы опорочить Аллу Борисовну, а исключительно потому, что считал её крайне занимательной. Помимо этого, добавила Элина, у Стефановича с Пугачёвой были «позитивные, смешные, в основном гастрольные» истории из их взаимоотношений. Режиссёр всегда тепло отзывался о Примадонне и иногда казалось, что ему даже жаль, что их отношения так нелепо распались, рассказала Яцура.

Звёзды,Мата Хари,Алла Пугачева,ИД "Собеседник",
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