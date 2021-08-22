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На слуху: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри

Мира Маркина
52 минуты назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри
Фото: Legion-mediaLegion-media

Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

Legion-media

Актриса Скарлетт Йоханссон успешно скрывала свое интересное положение на протяжении всей беременности. Актриса даже отказалась от нескольких публичных мероприятий в честь выхода супергеройского фильма "Черная вдова", где она сыграла главную роль.

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Сестра Асмус обвинила Гагарину во лжи

@gagara1987

Чемпионка по спортивной гимнастике, каскадер и сестра актрисы Кристины Асмус Карина обвинила певицу Полину Гагарину во лжи. В своем Instagram-аккаунте она написала, что артистка соврала фанатам о том, что выполнила сложный трюк в клипе на песню "Вчера" самостоятельно.

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Королева Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Legion-media

Похоже, Меган Маркл и принц Гарри разозлили королеву Елизавету II не на шутку. Ее величество наняла команду юристов, которые помогут ей составить обращение в суд, сообщает The Sun.

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Рэдклифф оценил вероятность съемок в продолжении "Гарри Поттера"

legion-media

Актер Дэниел Рэдклифф, который стал известен по культовой роли мальчика-волшебника Гарри Поттера, оценил вероятность своего участия в съемках продолжения одноименной кинофраншизы. Об этом он поговорил во время интервью для SiriusXM.

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Пережившая нервный срыв Макеева: «Муж делает мне уколы»

@makeevan

Актриса Анастасия Макеева в личном блоге поделилась, что попала в больницу. В клинике звезде поставили неутешительный диагноз «нервный срыв» и, как следствие, кровоизлияние в голосовой связке. Теперь артистке назначено длительное лечение.

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Звёзды,Елизавета II,Анастасия Макеева,Скарлетт Йоханссон,Кристина Асмус,Полина Гагарина,Гарри Поттер,
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