На слуху: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: Legion-media Legion-media

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Актриса Скарлетт Йоханссон успешно скрывала свое интересное положение на протяжении всей беременности. Актриса даже отказалась от нескольких публичных мероприятий в честь выхода супергеройского фильма "Черная вдова", где она сыграла главную роль.

@gagara1987

Чемпионка по спортивной гимнастике, каскадер и сестра актрисы Кристины Асмус Карина обвинила певицу Полину Гагарину во лжи. В своем Instagram-аккаунте она написала, что артистка соврала фанатам о том, что выполнила сложный трюк в клипе на песню "Вчера" самостоятельно.

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Похоже, Меган Маркл и принц Гарри разозлили королеву Елизавету II не на шутку. Ее величество наняла команду юристов, которые помогут ей составить обращение в суд, сообщает The Sun.

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Актер Дэниел Рэдклифф, который стал известен по культовой роли мальчика-волшебника Гарри Поттера, оценил вероятность своего участия в съемках продолжения одноименной кинофраншизы. Об этом он поговорил во время интервью для SiriusXM.

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