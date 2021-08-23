Авербух встретил Арзамасову из роддома

Фигурист Илья Авербух встретил из роддома супругу, актрису Елизавету Арзамасову . Об этом звезда «Папиных дочек» написала на своей странице в Instagram.

По словам актрисы, ей пришлось задержаться в клинике, так как ее возлюбленный только вернулся из командировки. На выписку Авербух приехал вместе со старшим сыном от предыдущего брака. «Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — домой!» — написала Арзамасова, опубликовав фото и видео с выписки.