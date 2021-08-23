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Авербух встретил Арзамасову из роддома

Lenta.ruиещё 6
2 часа назад

Фигурист Илья Авербух встретил из роддома супругу, актрису Елизавету Арзамасову. Об этом звезда «Папиных дочек» написала на своей странице в Instagram.

Авербух встретил Арзамасову из роддома
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам актрисы, ей пришлось задержаться в клинике, так как ее возлюбленный только вернулся из командировки. На выписку Авербух приехал вместе со старшим сыном от предыдущего брака. «Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе — домой!» — написала Арзамасова, опубликовав фото и видео с выписки.

По информации StarHit, Арзамасова с сыном будут жить в загородном доме, который Авербух обустроил для молодой супруги и наследника.

Звёзды,Елизавета Арзамасова,Илья Авербух,
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