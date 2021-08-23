8 звезд, которые, перестарались с похудением

Знаменитости постоянно находятся под прицелом фотокамер, из-за чего вынуждены всегда оставаться в форме. Чтобы запустить или перезапустить свою карьеру, многие из них решаются на похудение. Кому-то такие изменения к лицу, а кого-то постоянно критикуют за чрезмерное стремление сбросить вес. Так, на стартовавшем 19 августа международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» красавица Полина Гагарина удивила не только необычным кроем своего платья и модной стрижкой с челкой, но и излишней, по мнению многих, стройностью. Редакция Passion.ru решила вспомнить, кого еще из селебрити постоянно критикуют за то, что они «перехудели».

Полина Гагарина (минус 40 кг)

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На заре своей карьеры Полина блистала на сцене в образе пухлощекой милашки. Певица признается, что во время беременности поправилась еще сильнее, и это уже стало мешать ее карьере. Будучи женщиной со стальной волей, Гагарина взяла себя в руки и при помощи тренировок и правильного питания сбросила 40 кг за полгода. Новообретенная хрупкость вкупе с образом а-ля Мэрилин Монро многим пришлись по душе, но некоторые все же уверены, что Полине нужно было притормозить немного раньше.

Светлана Ходченкова (минус 20+ кг)

Ходченкова — образец изящества и женственности. Ее точеной фигуре завидуют многие, однако на заре карьеры актриса выглядела совсем не так. В этом можно убедиться, просто посмотрев фильм «Благословите женщину». Тогда Светлана весила 74 кг, в то время как сейчас — не больше 52-х. Несмотря на то, что смена амплуа и образа помогла артистке сыграть не один десяток ролей, в том числе и в Голливуде, всегда найдутся те, кто говорит, что раньше было лучше. Кстати, возглавлял армию критиков сам режиссер Станислав Говорухин, благодаря которому Ходченкова и стала известной.

Екатерина Варнава (минус 20 кг)

Starface.ru

Известную юмористку часто обвиняют в том, что она сделала пластику и вообще слишком сильно увлеклась изменением собственной внешности. Варнава все отрицает и объясняет перемены резким и сильным похудением, а также контактными линзами и окрашиванием волос. Мы считаем, что звезда Comedy Woman прекрасна в любом образе, но голоса желающих сказать, что она перестаралась, не стихают уже многие годы.

Мария Погребняк (минус 30 кг)

Супруга известного футболиста и многодетная мама Мария Погребняк сильно поправилась во время первой беременности, но оставаться в некомфортном для себя весе была решительно не согласна, потому отказалась от фастфуда, сахара, мучного и даже фруктов, начала много тренироваться, благодаря чему заметно похудела. Однако некоторые из ее поклонников считают, что она слегка перестаралась, и это не пошло ей на пользу.

Виктория Бекхэм (минус 15 кг)

Бывшая «перчинка» любит себя худой, за что не раз подвергалась обвинениям в пропаганде анорексии. Основания для таких заявлений и правда есть: при росте 163 см Вики весит не более 45 килограммов. Это впечатляет, особенно если сравнить их с теми параметрами, которыми она обладала в начале своей карьеры. О способах похудения звезды уже ходят легенды, но диетологи единодушны во мнении, что выбранную ею диету сложно назвать сбалансированной.

Анджелина Джоли (минус 15+ кг)

Суперстройна или больна? Именно этот вопрос в последние годы волнует всех, кто неравнодушен к одной из самых красивых женщин Голливуда. Действительно, после развода с Брэдом Питтом Джоли похудела настолько сильно, что даже была госпитализирована. Что послужило причиной столь резкого снижения массы тела — экстремальная диета, стресс, проблемы со здоровьем или что-то еще — до сих пор неизвестно. Но 35 килограммов для взрослой женщины 169 см роста — это явно не норма и повторять подобные эксперименты точно не стоит. Сейчас, по сообщениям зарубежных СМИ, Анджелина немного прибавила, но и 43 кило — это критически мало.

Мила Кунис (минус 11 кг)

Сразу отметим, что толстой Мила никогда не была, однако, по ее собственным словам, она склонна к полноте, потому постоянно себя ограничивает и тестирует разные системы питания. Однако в 2016 году актриса внезапно похудела настолько сильно, что поклонники перестали ее узнавать и начали бить тревогу, ведь подобные изменения не пошли ей на пользу. Ноги Кунис стали напоминать спички, руки — палочки, исчезли знаменитые щечки, а грудь «сдулась».

Николь Ричи (минус 30 кг)

Подруга эпатажной Пэрис Хилтон в начале 2000-х по меркам Голливуда была пышкой – при миниатюрном росте в 155 см она весила 70 килограммов. Взлету ее карьеры этот факт не помешал, но Ричи решила заняться собой и немного постройнеть, чтобы перестать выступать второй скрипкой в телепроектах и реалити. Всего за год звезда уменьшилась настолько, что стала влезать в 42 российский размер. Но борьба с комплексами и внутренними проблемами так захватила Ричи, что она возглавила всевозможные списки звезд, страдающих от анорексии, и это неудивительно, учитывая, что в какой-то момент ее вес составлял не более 40 кило.

Адель (минус 60 кг)

@adele