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Ведущая Первого канала раскрыла главный секрет счастливой семьи

Lenta.ruиещё 1
21 час назад

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова вспомнила советы своей бабушки, а также раскрыла «самую важную заповедь счастливой семьи». Своим секретом, полученным от близкой родственницы, она поделилась в интервью для РИА Новости.

Сябитова раскрыла главный секрет счастливой семьи
Фото: @syabitova_roza@syabitova_roza

«Заслуга моей бабушки в том, что она передала мне самую важную заповедь счастливой семьи — стать хорошей женой», — заявила Сябитова.

По мнению свахи, главными в жизни женщины должны стать дом и обязанности, связанные с ним. В частности, ведущая Первого канала заявила, что хорошая жена должна вкусно и сытно кормить мужа. Сябитова отметила, что бабушка регулярно говорила о необходимости делать это. Телеведущая также добавила, что передала полученные знания своей дочери.

Ранее Сябитова перечислила несколько правил, которым, по ее мнению, следуют в счастливых семьях. Она заявила, что обнаружила эти правила, изучая примеры удачных браков.

Звёзды,Роза Сябитова,РИА Новости,
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