Тодоренко рассказала о тошноте при покупке квартиры

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко приобрела квартиру в Москве. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, не уточнив деталей сделки.

Фото: @reginatodorenko @reginatodorenko

«Купила и не поняла, что произошло. Просто отнесла куда-то деньги и подписала договор. Если бы вы знали, как я волновалась на подписании договора. Простите за интимную подробность, даже стошнило меня», — написала ведущая. По словам Тодоренко, она боялась, что совершит ошибку, и что строительство дома могут заморозить.

Знаменитости удалось справиться со страхом. Дом, где она купила жилье, будет сдан через полгода. Отделку для будущей квартиры Тодоренко выбирала совместно с мужем Владом Топаловым.

Телеведущая отметила, что прошла долгий путь до приобретения собственного жилья. «Шла я от поселка Котовского (откуда я родом) до Москвы босыми ногами по кратерам вулканов, преодолевая речные пороги, иногда падая в бездну ущелий, но каждый раз возвращалась на вершину горы. Потому что верила и двигалась вперед! Боялась, страдала, принимала решение строить свою жизнь так, как я этого хочу», — заключила Тодоренко.