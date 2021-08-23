Жену Цекало заподозрили в беременности

Молодую супругу продюсера Александра Цекало заподозрили в беременности. Дарина Эрвин опубликовала фото с округлившимся животом в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Фото: @darina.ervin @darina.ervin

Девушка редко делится подробностями семейной жизни в социальных сетях. Однако на последних снимках Эрвин подписчики заметили, что она располнела, и обратили внимание на ее округлившийся живот.

Кадр из видео

В сети появились слухи, что в звездной семье будет пополнение. Однако ни 30-летняя Дарина Эрвин, ни сам Александр Цекало никак не комментируют подобные новости.

Пара состоит в браке с 2019 года. Александр Цекало старше своей возлюбленной на 30 лет, из-за чего не все поддержали новые отношения шоумена и развод с сестрой Веры Брежневой Викторией.