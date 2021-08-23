Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за Кеосаяна

«Вот я захотела купить квартиру в Сочи, а Тигран не хотел. Я пошла — купила, потому что не замужем. Если бы была официально замужем, мне нужно было бы его нотариально заверенное согласие. Потом он, конечно, ее страшно полюбил, ему очень понравилась эта идея. Но изначально нет и все! И мы бы из-за этого ссорились. А так я пошла и сама взяла ипотеку. И таких мелочей миллион. Когда ты официально не замужем, ты распоряжаешься, чем хочешь, сама».