Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за Кеосаяна

Журналистка Маргарита Симоньян объяснила, почему не выходит замуж за кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, несмотря на девять лет отношений и троих детей. Об этом она рассказала в интервью певице Валерии.
По словам Симоньян, у них в семье царит идиллия, однако она не принимает институт брака:
«Никогда не хотела замуж. Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: "Родной, я просто коллекционирую кольца". Мне кажется, не спугнуть бы. Лучше — враг хорошего. И потом — зачем? В современном мире это какие-то формальности».
Как отметила журналистка, брак влечет за собой большое количество "бумажной волокиты":
«Вот я захотела купить квартиру в Сочи, а Тигран не хотел. Я пошла — купила, потому что не замужем. Если бы была официально замужем, мне нужно было бы его нотариально заверенное согласие. Потом он, конечно, ее страшно полюбил, ему очень понравилась эта идея. Но изначально нет и все! И мы бы из-за этого ссорились. А так я пошла и сама взяла ипотеку. И таких мелочей миллион. Когда ты официально не замужем, ты распоряжаешься, чем хочешь, сама».
Кроме того, Симоньян не претендует на имущество своего партнера. По ее словам, она уже всего добилась сама:
«Мне не нужно никакого имущества Тиграна, вообще ничего от него не нужно, кроме любви и радости жизни».
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