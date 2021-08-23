Кажется, противостояние между Букингемским дворцом и герцогами Сассекскими никогда не кончится. Пока весь мир обсуждает новость о том, что Елизавета II намерена подать в суд на Меган Маркл и принца Гарри, «Рамблер» решил вспомнить и другие громкие скандалы, связанные с британской королевской семьей.

1/7 Решение герцогов Сассекских сложить с себя обязанности членов королевской семьи и стать «финансово независимыми» шокировало Букингемский дворец. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Меган Маркл судилась с таблоидами Mail on Sunday и Mail Online, которые опубликовали ее личное письмо отцу Томасу Марклу. Фото: Legion-media 3/7 Книга «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» еще больше испортила отношения герцогов с Букингемским дворцом. Фото: globallookpress.com 4/7 В интервью Опре Уинфри герцоги Сассекские обвинили королевскую семью в расизме по отношению к Меган Маркл и их сыну Арчи. Фото: Harpo Productions/Joe Pugliese Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Рождение детей у принца Гарри и Меган Маркл спровоцировали череду новых столкновений между скандальной четой и королевской семьей. Фото: globallookpress.com 6/7 Принц Гарри готовит мемуары о королевской жизни - он уже продал рукопись издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов! Фото: Legion-media 7/7 Терпению Елизаветы II есть предел. Газета The Sun сообщает, что королева обратилась к юристам после обвинений со стороны герцогов Сассекских. Фото: globallookpress.com

Отказ Меган Маркл и принца Гарри от королевских полномочий

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Решение герцогов Сассекских сложить с себя обязанности членов британской королевской семьи и стать «финансово независимыми» шокировало не только мировую общественность, но и Букингемский дворец. Инсайдеры, приближенные к монаршей семье Великобритании, утверждали, что королева Елизавета II ничего не знала о планах принца Гарри и Меган Маркл и была крайне разочарована решением внука и его супруги.

Переезд Меган Маркл и принца Гарри в США

Герцоги Сассекские не просто сложили с себя полномочия членов королевской семьи, но и переехали в Соединенные Штаты. Однако, как писали зарубежные СМИ, немилость королевы настигла их и там. Так, по мнению Меган Маркл и принца Гарри, их целенаправленно травили британские таблоиды, а Букингемский дворец и пальцем не шевельнул, чтобы оградить чету от нападок.

Параллельно Меган судилась с изданиями Mail on Sunday и Mail Online, которые опубликовали ее личное письмо отцу Томасу Марклу. В итоге герцогине удалось одержать юридическую победу в этом деле: Высокий суд Великобритании вынес решение в ее пользу.

Книга «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи»

Биография герцогов Сассекских, написанная приближенными к королевской чете Омидом Скоби и Кэролайн Дюранд, вызвала настоящий бум еще до выхода в свет. В книге авторы рассказали о жизни принца Гарри и Меган Маркл в Букингемском дворце, о скандалах актрисы с Кейт Миддлтон и других взаимоотношениях внутри британской монаршей семьи. Герцог и герцогиня Сассекские формально настаивали на том, что они не участвовали в написании биографии. Однако источники сообщили Daily Mail, что скандальная чета тайно использовала книгу, чтобы «свести счеты» с королевской семьей.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри

В скандальном интервью герцоги Сассекские обвинили королевскую семью в расизме по отношению к Меган Маркл и их сыну, заявив, что один из ключевых членов семьи сомневался в цвете кожи Арчи до его рождения. Герцогиня Сассекская рассказала также, что боролась со своими психическими проблемами, добавив, что во время беременности она даже думала о суициде. По ее словам, Букингемский дворец знал о ее депрессивном состоянии, однако запретил получать помощь со стороны семьи.

Лишение наследников принца Гарри и Меган Маркл титулов

Рождение детей у принца Гарри и Меган Маркл спровоцировали череду новых столкновений между скандальной четой и королевской семьей. Так, принц Чарльз заявил младшему сыну, что изменит ключевые документы и не даст детям герцогов Сассекских (сыну Арчи и дочери Лилибет) унаследовать титулы, которые когда-то были их правом по рождению. Настоящие баталии разгорелись и из-за имени дочери принца Гарри и Меган Маркл: ее назвали Лилибет в честь Елизаветы II. Это прозвище королеве дали еще в детстве, а после так называли близкие. В СМИ обсуждали разные слухи относительно того, была ли королева в курсе имени для девочки. Елизавета II никак не комментировала эти обсуждения, но отреагировала на новости о том, что она якобы видела правнучку по видеосвязи. Инсайдер сообщил Mail, что на самом деле «видеозвонка не проводилось», добавив: «Представители Сассекских, похоже, давали в прессу заявления, которые вводят в заблуждения. Дворец не может игнорировать эти слова, потому что это неправда». После этого инцидента королева приказала придворным исправлять заявления, которые искажают частные разговоры ее или других высокопоставленных членов королевской семьи, об этом сообщили Mail on Sunday.

Мемуары принца Гарри

Внук Елизаветы II не думает успокаиваться: теперь принц Гарри готовит мемуары о королевской жизни. Герцог Сассекский уже продал рукопись издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов! Как пишут зарубежные СМИ, дата выхода мемуаров предварительно запланирована на конец 2022 года.

Реакция Букингемского дворца не заставила себя ждать: источник издания Express утверждает, что королевская семья «в шоке от этой книги». Особенно, по словам инсайдера, обеспокоены принцы Чарльз и Уильям, которые уже подвергались критики со стороны герцога Сассекского. «Они еще не видели текста и понятия не имеют, чего ожидать. Это заставляет их нервничать», — подчеркнул источник.

Реакция Елизаветы II на мемуары принца Гарри