Элджей высмеял расставание с Ивлеевой в новой песне

В одной из строчек исполнитель обыграл название самого известного телепроекта Ивлеевой, заявив, что он — орел, а она — решка. «Я не твой, слышишь, больше я не твой! Ты мне нравилась прежней! Прошу, только никакой слежки. Пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я орел, а ты — решка. Я устал тебе говорить... Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл», — исполнил рэпер.