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Элджей высмеял расставание с Ивлеевой в новой песне

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) выпустил новую песню, которую посвятил своей экс-возлюбленной телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет РЕН ТВ.

Элджей высмеял расставание с Ивлеевой в новой песне
Фото: @_agentgirl_@_agentgirl_

Фанаты хип-хоп-артиста разглядели в тексте нового трека «Она тебя любит» послание Ивлеевой, в котором музыкант высмеял расставание с блогершей. В отдельных фразах поклонники также обнаружили оскорбления в адрес бывшей супруги.

В одной из строчек исполнитель обыграл название самого известного телепроекта Ивлеевой, заявив, что он — орел, а она — решка. «Я не твой, слышишь, больше я не твой! Ты мне нравилась прежней! Прошу, только никакой слежки. Пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я орел, а ты — решка. Я устал тебе говорить... Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл», — исполнил рэпер.

На прошлой неделе Анастасия Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем. Она отметила, что их отношения превратились в родственные. Пара поженились в 2019 году. Слухи о проблемах в браке между Ивлеевой и Узенюком начали появляться в конце 2020 года, однако тогда блогерша опровергала их.

Звёзды,Алексей Узенюк,Анастасия Ивлеева,РЕН ТВ,
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