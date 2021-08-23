В Сети уже который день обсуждают возможные отношения между Ченнингом Татумом и Зои Кравиц. Звезды были замечены во время совместной велопрогулки в Нью-Йорке, чем и спровоцировали слухи о своем романе. Отметим, что об этой паре заговорили еще в январе этого года, однако никаких реальных доказательств их отношениям не было. По горячим следам «Рамблер» собрал и другие неожиданные парочки 2021 года.

1/7 В Сети обсуждают возможные отношения между Ченнингом Татумом и Зои Кравиц. Звезды были замечены во время совместной велопрогулки в Нью-Йорке. Фото: Legion-media Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Как сообщает People, отношения у Канье Уэста и Ирины Шейк (в которые никто не верил) все-таки были, хоть и продлились всего три месяца. Фото: Legion-media 3/7 Джей Ло и Бен Аффлек перестали прятаться от папарацци и скрывать свои отношения, которые они возобновили спустя 20 лет после расставания. Фото: Legion-media 4/7 Пользователи называют отношения Гарри Стайлса и Оливии Уайлд пиаром, и даже фото страстных поцелуев пары не развеяли домыслы сетевых детективов. Фото: Legion-media Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Белла Хадид вот уже несколько месяцев встречается с арт-директором Марком Калманом – пару постоянно замечают вместе в разных уголках мира. Фото: Legion-media 6/7 Фиби Дайневор и Пит Дэвидсон начали встречаться еще в феврале этого года, однако об их романе стало известно только весной. Фото: Legion-media 7/7 В искренность отношений Тома Холланда и Зендаи верят далеко не все. Некоторые пользователи считают, что снимки их поцелуев похожи на постановочные. Фото: Legion-media

Ирина Шейк и Канье Уэст

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Отношения Ирины Шейк и Канье Уэста с самого начала вызывали у поклонников много вопросов: одни называли их роман пиаром, другие же утверждали, что рэпер таким образом пытается зацепить экс-супругу Ким Кардашьян. Однако, как сообщает People со ссылкой на приближенного к звездам, отношения у пары все-таки были, хоть и продлились всего три месяца. «Канье был занят работой и проводил время со своими детьми. Это то, на чем он сейчас сфокусирован. У него сейчас нет времени на свидания. Но он находит Ирину потрясающей. Они остаются в дружеских отношениях», — уточнил инсайдер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Звезды уже давно перестали прятаться от папарацци и скрывать свои чувства, но во возобновление их отношений спустя почти 20 лет до сих пор трудно поверить. Сейчас пара проводит много времени вместе – фотографы то и дело ловят Лопес и Аффлека во время прогулки или за поцелуями.

Напомним, Беннифер (именно так эту пару называли поклонники) познакомились на съемках фильма «Джильи» в 2002 году. Через несколько месяцев актер сделал возлюбленной предложение, однако за два дня до торжества звезды разорвали помолвку, а еще через два месяца окончательно расстались.

Оливия Уайлд и Гарри Стайлс

Еще один роман, в который поклонники не торопятся верить. Пользователи в Сети называют отношения между Гарри Стайлсом и Оливией Уайлд пиаром, и даже фото страстных поцелуев пары из Италии не развеяли домыслы сетевых детективов.

Напомним, о романе звезд всерьез заговорили после того, как пара появилась на свадьбе музыкального менеджера Джеффри Азоффа зимой этого года. Тогда в СМИ-то и пошли слухи о том, что именно из-за Стайлса актриса рассталась с Джейсоном Судейкисом после 7 лет помолвки.

Белла Хадид и Марк Калман

В 2021 году наладила личную жизнь и Белла Хадид. Супермодель вот уже несколько месяцев встречается с арт-директором Марком Калманом – пару постоянно замечают вместе в разных уголках мира. Отметим, что это первые публичные отношения Беллы Хадид с момента ее расставания с The Weeknd в августе 2019 года.

Фиби Дайневор и Пит Дэвидсон

Звезда «Бриджертонов» и американский комик начали встречаться еще в феврале этого года, однако об их романе стало известно только весной. Для многих эта пара стала полной неожиданностью, учитывая, что звезды живут на разных континентах: Фиби – в Великобритании, а Пит – в Штатах. Сохранить отношения звезды, кстати, не сумели – все из-за расстояния и плотных рабочих графиков. Вот, что рассказал источник, приближенный к паре, порталу The Sun: «Роман Пита и Фиби был настоящим вихрем, и с самого начала они оба были полностью преданы отношениям. Но по прошествии времени становилось все более очевидно, что добиться сохранения чувств будет сложно. У Фиби — съемки «Бриджертонов» в Великобритании, а Пит вернулся в США для съемок в SNL».

Зендая и Том Холланд