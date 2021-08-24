Бывший муж Полины Гагариной пожаловался на певицу

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пожаловался на условия, которые ему выставила певица для встреч с дочерью. Он заявил, что его не устраивает необходимость постоянно просить разрешения для этого, написал фотограф в Instagram.

Мне в самом страшном сне никогда не приснилось бы, что мне придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь, — сообщил подписчикам Исхаков.

Бывший муж певицы не уточнил, что именно его не устраивает при необходимости общения с ребёнком, но, судя по записи, считает ситуацию напряжённой. Сама Гагарина подробности развода и встреч отца с ребёнком не раскрывает. Но при этом в некоторых интервью отмечает, что надо расставаться, если в семье пропали любовь и уважение.