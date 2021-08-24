Как сложилась жизнь первого мужа Валерии

К Иосифу Пригожину певица буквально сбежала о деспотичного продюсера Шульгина. Несмотря на трое общих детей. Однако мало кто знает, что до Шульгина у артистки был еще один брак. Самый первый. И она его вычеркнула из памяти.

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С Леонидом Ярошевским будущая звезда познакомилась, когда ей было всего 16 лет. Симпатичную Аллу Перфилову 25-летний музыкант встретил на одном из музыкальных конкурсов в Саратове (Актарск Саратовской области – родной город Валерии). Он как раз искал солистку для своего коллектива.

Девушка была еще несовершеннолетняя, училась в школе, поэтому Яровшевскому пришлось просить разрешения у мамы Валерии. После этого опытный музыкант взял над ней шефство. Он помог поступить Алле в Гнесинское училище на заочное отделение, жили молодые люди в одной квартире. Спустя время Леонид понял, что она для него больше, чем просто подопечная и развелся с женой. Для Валерии эта была первая юношеская любовь.

Спустя два года совместной жизни Леонид сделал Алле предложение. Свадьба была скромная, гуляли прямо в квартире. Ради карьеры своей жены Ярошевский настоял на переезде из Саратова в Москву. Там-то Валерия и встретила Шульгина. Именно тогда, по словам бывшего мужа, у Валерии начался новый роман. С Аркадием Шульгиным. Леонид так переживал, что даже пытался покончить с собой – наглотался снотворного.

Сегодня мужчина считает, что Алла из Саратова испортила ему музыкальную карьеру. Если бы он не тратил столько времени на раскрутку жены, то его карьера могла бы сложиться удачно. Ведь он был подающий надежды пианист, но из-за нее бросил консерваторию.