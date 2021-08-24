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«Наступает атрофия»: врач – о состоянии певицы МакSим

Катерина Саломе
3 часа назад

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф отметил, что у певицы МакSим появились странные черные пятна на теле. По его мнению, у артистки из-за длительного лежания развилось нарушение микроциркулярного русла. Слова эксперта приводит 5-tv.ru.

«Наступает атрофия»: врач – о состоянии певицы МакSим
Фото: @maksimartist@maksimartist

«Происходит сдавливание мелких сосудов, что приводит к тому, что нарушается питание трофика той или иной части кожи. Кожа начинает темнеть из-за того, что наступает атрофия»,

- объяснил специалист.

По словам эксперта, справиться с недугом певице поможет противопролежневый матрас. Благодаря ему не наступает полное отмирание клеток, так как он позволяет систематически перераспределять давление на кожу.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что поклонники МакSим встревожены худобой певицы.

Звёзды,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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