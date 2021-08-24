«Наступает атрофия»: врач – о состоянии певицы МакSим

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф отметил, что у певицы МакSим появились странные черные пятна на теле. По его мнению, у артистки из-за длительного лежания развилось нарушение микроциркулярного русла. Слова эксперта приводит 5-tv.ru.

Фото: @maksimartist @maksimartist

«Происходит сдавливание мелких сосудов, что приводит к тому, что нарушается питание трофика той или иной части кожи. Кожа начинает темнеть из-за того, что наступает атрофия»,

- объяснил специалист.

По словам эксперта, справиться с недугом певице поможет противопролежневый матрас. Благодаря ему не наступает полное отмирание клеток, так как он позволяет систематически перераспределять давление на кожу.