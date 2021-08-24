Тяжелобольной Зайцев отправился на лечение

Страдающий болезнью Паркинсона модельер Вячеслав Зайцев отправился на лечение в реабилитационный центр «Три сестры». Об этом сам дизайнер рассказал в беседе со Starhit.
По словам кутюрье, в учреждении ему предстоит пройти физическую терапию, эрготерапию и курс массажа. Зайцев признался, что решился на это ради работы и близких.
«Впереди множество процедур, со мной активно работают самые разные специалисты. План у меня такой: улучшить качество жизни. Хочется лучше ходить, четче говорить. Все это просто необходимо, чтобы работать, общаться с друзьями и близкими»,
— поделился дизайнер.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, почему Зайцев сделал свою музу уборщицей.