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Тяжелобольной Зайцев отправился на лечение

Катерина Саломе
2 часа назад

Страдающий болезнью Паркинсона модельер Вячеслав Зайцев отправился на лечение в реабилитационный центр «Три сестры». Об этом сам дизайнер рассказал в беседе со Starhit.

Тяжелобольной Зайцев отправился на лечение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам кутюрье, в учреждении ему предстоит пройти физическую терапию, эрготерапию и курс массажа. Зайцев признался, что решился на это ради работы и близких.

«Впереди множество процедур, со мной активно работают самые разные специалисты. План у меня такой: улучшить качество жизни. Хочется лучше ходить, четче говорить. Все это просто необходимо, чтобы работать, общаться с друзьями и близкими»,

— поделился дизайнер.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, почему Зайцев сделал свою музу уборщицей.

Звёзды,Вячеслав Зайцев,StarHit,
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