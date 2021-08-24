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Бена Аффлека заметили во время покупки обручального кольца для Дженнифер Лопес

Lenta.ru
56 минут назад

Папарацци заметили американского актера Бена Аффлека во время покупки обручального кольца для певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Об этом сообщает Page Six.

Бена Аффлека заметили во время покупки обручального кольца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что артиста засняли во время шоппинга в Калифорнии. Он посетил ювелирный магазин Tiffany вместе со своей матерью Крис Энн Болдт и сыном Сэмом. Они вместе изучали содержимое витрины с кольцами.

Аффлек и Лопес встречались в 2000-х. Актер тогда еще сделал предложение певице, но свадьба не состоялась. В январе 2004 года стало известно о разрыве их отношений. В 2021-м артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане, после чего пару заподозрили в воссоединении.

В июле Лопес подтвердила слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком, опубликовав в Instagram фотографию их страстного поцелуя. Близкий к паре источник рассказал, что Аффлек планирует жениться на исполнительница до конца 2021 года, поскольку он сильно боится потерять ее во второй раз.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,Tiffany & Co,
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