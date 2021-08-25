Звезды, которые принципиально не бреют ноги

Эпиляция для женщин — неотъемлемая часть ухода за своим телом. Показываться в обществе с небритыми подмышками и ногами просто неприлично. Но в последнее время все большее число прекрасных дам отказывается от процедуры, а звезды под влиянием феминизма и бодипозитива демонстрируют волосы на теле даже на красной дорожке, следуя девизу: «Что естественно, то не безобразно».

О том, как относятся к новому тренду поклонники селебрити и какие способы удаления волос сейчас наиболее популярны — новый материал на Passion.ru.

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Кристина Таспин

Сексолог, блогер, автор книг и обучающих программ

Елена Летучая

Знаменитую «Ревизорро» поклонники раскритиковали за пух на бедрах, когда телеведущая поделилась романтичными видео из Танзании, куда поехала вместе с мужем. С тех пор прошел уже год, и, видимо, Елена учла свои бьюти-ошибки и больше не допускала подобных промахов.

Наталья Водянова

Российская супермодель Наталья Водянова появилась на вечеринке премии «Женщина года» в сияющем золотом платье и стильном аксессуаре, добавив к своему образу в качестве завершающего акцента небритые ноги. Непонятно, то ли звезда забыла об эпиляции, то ли не придала значения этой процедуре.

Линдси Лохан

Звезда 2000-х также демонстрирует свой волосяной покров на светских мероприятиях. Причем замечена девушка с небритыми ногами неоднократно. Возможно, знаменитость рассчитывает, что ее светлые тонкие волоски на ногах останутся незамеченными, но эта оплошность актрисы хорошо видна в кадре.

Рианна

Певица не поклонница эпиляции. На некоторых кадрах хорошо заметен пух на ее ногах. Знаменитость все чаще отказывается от процедур, связанных с удалением лишних волос, и предпочитает естественность.

Джессика Симпсон

Звезда считает себя примером для подражания, но при этом она тоже против эпиляции и стремится доказать: женщина может выглядеть так, как она хочет, не стремясь следовать идеалам красоты.

Изабель Гулар

Бразильская супермодель, известная как один из ангелов Victoria’s Secret, этим летом также продемонстрировала золотистый пушок на ногах, когда поделилась со своими подписчиками снимком в ярко-розовом купальнике. Однако кого это волнует, когда у тебя такие роскошные ноги?

Самые популярные способы для удаления волос на теле

Но сможет ли общество принять столь дерзкий бодипозитив? Фото знаменитостей продолжают собирать осуждающие комментарии. Люди пока не готовы отказаться от привычных стандартов, связанных с женской внешностью. И если вы не хотите вызвать бурю эмоций со стороны окружающих, отправляясь на светское мероприятие, лучше заранее сделать эпиляцию или депиляцию.

В чем разница этих двух понятий? Эпиляция предполагает разрушение волосяной луковицы, в то время как депиляция затрагивает только часть волоса, находящуюся над поверхностью кожи.

Бритье — самый популярный способ удаления волос на теле. Недорогой инструмент можно купить в розничном магазине и пользоваться им самостоятельно без помощи мастера.

Бритва позволяет убрать волосы с обширных участков тела, которыми и являются поверхность ног и подмышки. Но процедура связана с риском ссадин и порезов и не подходит женщинам с повышенной чувствительностью кожи. Кроме того, бритье дает непродолжительный эффект, и через 2-3 дня его приходится повторять.

Восковая эпиляция и шугаринг— похожие техники, но в них используются разные продукты. Воск или пасту из сахара наносят на кожу в зоне эпиляции, накрывают тканью, а затем быстро выдергивают волос вместе с луковицей. Эффект сохраняется до 2 недель.

Со временем волос истощается и растет медленнее. Но процедура вызывает болезненные ощущения и не проводится на участках, где есть повреждения кожи.

Лазерная или фотоэпиляция позволяет избавиться от волос навсегда. Процедуру проводят в специализированных учреждениях. Она безболезненна и подходит для любого типа кожи. Единственный минус — высокая цена.

В домашних условиях можно использовать кремы и полоски для депиляции. Они содержат вещества, которые ослабляют волосяные фолликулы. Эффект после процедуры сохраняется до 4 дней. Но этот способ избавиться от волосяного покрова может вызвать раздражение кожи и болевые ощущения. Еще один минус — косметические средства стоят недешево. Одним из самых популярных домашних методов удаления волос на теле остается электроэпилятор.

Прибор подойдет для ног и подмышек, но его трудно использовать в интимной зоне из-за высокой чувствительности кожи. Поверхность тела остается гладкой до 5 дней, но ради красоты придется потерпеть: электроэпилятор — довольно болезненный способ борьбы с волосяным покровом.

Как ухаживать за кожей после бритья

Если вы остаетесь поклонниками недорогих методов домашней депиляции, нужно научиться правильно ухаживать за кожей, чтобы не было раздражения после процедуры. Успокоить кожный покров помогут косметические средства на основе экстракта алоэ вера.

Для лечения покраснений и раздражений широко используется декспантенол и кремы на его основе. Средство ускоряет регенерацию и хорошо устраняет следы бритья, но может вызвать аллергию.

Еще один эффективный препарат — цинковая мазь на основе оксида цинка. Она хорошо дезинфицирует, подсушивает и заживляет. Средство наносят на чистую сухую кожу до 6 раз в день.

Из аптечных препаратов можно воспользоваться растворами хлоргексидина, салициловой кислоты или перекиси водорода. Они устраняют воспаление и препятствуют проникновению в ранку инфекции.

Удалять волосы с тела или нет, каждая женщина решает сама. Но общество пока настороженно принимает новые веяния. Если вы хотите оставаться в рамках привычных стандартов красоты, помните: эпиляция или депиляция — кропотливая процедура, к которой нужно отнестись внимательно и запастись комфортными средствами и инструментами.

Менеджер по коммуникациям бренда Venus в России