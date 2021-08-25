Звезда Comedy Woman рассказала о брачном контракте с мужем

Российская актриса, бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив ответила на вопрос о брачном контракте с мужем-итальянцем Стефано Маджи (Stefano Maggi). В разговоре с изданием «7 Дней» знаменитость сообщила, что в скором времени может подписать с супругом договор.

Фото: @marina_phedunkiv @marina_phedunkiv

Артистка рассказала, что спокойно относится к заключению брачных договоров. Федункив отметила, что уже обговорила детали контракта с Маджи. «Стефано обсуждал со мной договор в том аспекте, чтобы у меня не было вопросов: может, ему от меня что-то нужно или он на что-то претендует? Не исключаю, что документ сделаем», — заявила она.

Звезда шоу Comedy Woman добавила, что не против гражданских браков. По мнению Федункив, штамп в паспорте — правовая формальность, которая никак не влияет на чувства людей друг к другу. «Мы зафиксировали брак официально, скорее чтобы утряс­ти возможные юридические нюансы, которые могут возникнуть. Все же Стефано — иностранец. Может случиться, что ему надо будет уехать, а границы, не дай бог, опять закроют из-за пандемии или похожего чего-то», — объяснила она.

Ранее Федункив раскрыла подробности свадьбы с Маджи. Она сообщила, что церемония пройдет в ее день рождения, 27 августа. Знаменитость подчеркнула, что праздник «будет максимально международным», никаких отсылок к России и Италии не планируется.