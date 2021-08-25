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Звездный визажист назвал главных российских красавиц

Вечерняя Москва
1 час назад

Визажист и бьюти-эксперт Сердар Камбаров назвал, по его мнению, самых красивых женщин России и мира.

Звездный визажист назвал главных российских красавиц
Фото: Youtube / Надежда СтрелецYoutube / Надежда Стрелец

— Юлия Снегирь очень красивая. Я видел ее без косметики, она очень красивая сама по себе. Юлия Устинова, кстати, с нависшим веком, но это безумно ей идет, — перечисляет эксперт в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

При этом стандартная красота не так притягательна для визажиста — ему нравится необычная внешность.

— Я кайфую от нестандартных лиц. Сара Джессика Паркер, когда была помоложе. Там все не по стандартам: длинный нос, глаза близко посажены, вытянутое лицо. Но визажисты так ее делают в фильме «Секс в большом городе», она сама себя так несет Это очень круто, — говорит Сердар.

Он рассказал, что с актрисами работать очень удобно, так как они не «разбалованы» визажистами.

— Первая актриса, которую я накрасил, была Чулпан Хаматова. Я удивился, что они не как другие звезды, не как Instagram-богини. Они сидят ровно, спрашивают, могут ли ответить на телефонный звонок. Актрисы, видимо, выращены советскими гримерами, приятно с ними работать.

На вопрос ведущей о том, какую женщину он считает самой красивой в мире, Камбаров ответил:

— Мне очень-очень-очень нравится Ирина Шейк. Там и фигура, и лицо, и энергетика. Первое — это генетика. А второе — она ухаживает за собой. У нее такие поставленные движения, которыми она наносит крем, укладывает волосы.

Ранее визажист рассказал о том, как ему работалось с Пэрис Хилтон и другими звездами.

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