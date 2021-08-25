Чем сейчас занимаются звезды оригинальной «Сплетницы»

Пока зрители по всему миру с нетерпением ждут выхода новых эпизодов перезагрузки «Сплетницы», мы все еще пересматриваем любимые серии оригинального проекта. Ностальгируя по любимым персонажам, «Рамблер» решил узнать, чем сейчас занимаются звезды культового сериала.

Фото: Кадр из сериала "Сплетница" Кадр из сериала "Сплетница"

Блейк Лайвли

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Во время съемок финальных серий «Сплетницы» актриса (она сыграла роль Серены Ван дер Вудсен) вышла замуж за звезду «Дэдпула» Райана Рейнольдса – сейчас пара воспитывает уже троих дочерей (Джеймс, Инес и Бетти). После сериала о подростках из элитной школы Лайвли снялась еще в ряде популярных проектов, среди них такие фильмы, как «Элвис и Анабелль», «Город воров», «Век Адалин», «Отмель» и «Простая просьба».

Лейтон Мистер

Звезда (она исполнила роль Блэр Уолдорф) состоит в браке с Адамом Броди: супруги воспитывают двоих детей. Пара предпочитает вести скрытный образ жизни и редко делится подробностями личной жизни. Мистер, как и Лайвли, после «Сплетницы» продолжила сниматься в кино. На ее счету роли в фильмах «Я ухожу – не плачь», «Судья», «Как воскресенье, так дождь». Однако запомнилась актриса зрителю все-таки по роли главной стервы Верхнего Ист-Сайда из «Сплетницы».

Эд Вествик

Актера до сих пор буквально боготворят за его роль в «Сплетнице»: любовная линия Чака Басса и Блэр Уолдорф попала в сердце миллионам поклонников сериала по всему миру. Завидный холостяк так и не женился. Однако не торопимся радоваться: актер встречается с моделью Тамарой Франческони и, кажется, у них все серьезно.

Вествик после прославившего его сериала снялся еще в ряде проектов: в фильмах «Как выйти замуж за миллиардера», «Ромео и Джульетта», «Выкуп – миллиард», «Я, ты, безумие» и других.

Пенн Бэджди

В 2017 году «одинокий парень» и «сплетница» женился на певице Доминго Керк, а в 2020 году звезды впервые стали родителями. После «Сплетницы», которая принесла ему мировую известность (собственно, как и его коллегам по проекту), актер пропал с радаров. Однако ему удалось еще раз громко заявить о себе: Бэджли стал звездой суперпопулярного сериала «Ты», в котором он сыграл сталкера.

Чейс Кроуфорд