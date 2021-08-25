Психолог рассказала, счастлива ли Пугачева с Галкиным

Некоторые россияне сомневаются в искренности чувств певицы Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина из-за большой разницы в возрасте. Однако переживать за их отношения не стоит. Об этом рассказала профессиональный психолог Ольга Дандар.

Фото: @maxgalkinru @maxgalkinru

Несмотря на то, что Пугачева старше Галкина на 27 лет, Примадонна «не создает впечатления несчастной женщины», отметила психолог. По ее словам, певица может жалеть лишь о своих уходящих годах, но не о браке.

Специалист подчеркнула, что в 72 года энергии у Пугачевой меньше, чем в 30 лет. При этом возраст не говорит о проблемах в отношениях.

— С Галкиным они пара, это факт. В браке с ним она счастлива. В ее жизни было все: слава, признание, популярность, деньги, мужчины. Она вправе делать все, что хочет. Она это вполне заслужила, — приводит портал «Дни.ру» слова Дандар.

Кроме того, Максим Галкин часто демонстрирует разные таланты своих детей. Недавно он опубликовал видео с Гарри и Лизой, на котором они готовят для родителей ужин.