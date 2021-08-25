Краско попал в реанимацию с инсультом

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Актер находится в реанимации. Об этом сообщает "Собеседник" со ссылкой на его директора Вячеслава Смородинова.

Фото: Legion Legion

90-летний Краско пожаловался на плохое самочувствие несколько дней назад, когда он был на даче в Грузино Ленинградской области вместе с бывшей супругой Натальей Вяль. Актера шатало, у него отказывала нога, а в глазах темнело.

"Нога потяжелела так, как будто привязали пудовую гирю. Причем все это так случилось резко. Но потом я еще в баньку сходил, так мне показалось, что меня отпустило", — рассказал Иван Краско Смородинову.

Директор артиста отправил его в поликлинику, где ему сообщили о необходимости госпитализации. Сам Краско не хотел обращаться за помощью врачей.