Дочь Меладзе экстренно госпитализировали

Дочь композитора Константина Меладзе Лию экстренно положили в больницу. Об этом 17-летняя девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Наследница продюсера поделилась в сторис кадрами из своей палаты, где она лежит на больничной койке, а к ее телу присоединено большое количество проводов от аппаратов, которые контролируют состояние девушки.

Она также отметила, что «самое страшное в прошлом», и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

«Сейчас только поесть и посмотреть "Супербабушку"», — написала Лия.

Причины, по которым средняя дочь Константина Меладзе от первого брака оказалась в больнице, не сообщаются. Сам композитор пока не прокомментировал данный инцидент.