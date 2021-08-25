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Дочь Меладзе экстренно госпитализировали

Lenta.ru
1 час назад

Дочь композитора Константина Меладзе Лию экстренно положили в больницу. Об этом 17-летняя девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Дочь Меладзе экстренно госпитализировали
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Наследница продюсера поделилась в сторис кадрами из своей палаты, где она лежит на больничной койке, а к ее телу присоединено большое количество проводов от аппаратов, которые контролируют состояние девушки.

Она также отметила, что «самое страшное в прошлом», и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

«Сейчас только поесть и посмотреть "Супербабушку"», — написала Лия.

Причины, по которым средняя дочь Константина Меладзе от первого брака оказалась в больнице, не сообщаются. Сам композитор пока не прокомментировал данный инцидент.

Ранее певец Валерий Меладзе отреагировал на обвинения в домогательствах, выдвинутые против своего брата Константина.

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