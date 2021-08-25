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Дочь Меладзе экстренно доставили в больницу

Мира Маркина
1 час назад

Дочь композитора Константина Меладзе Лию экстренно госпитализировали. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Дочь Меладзе экстренно доставили в больницу
Фото: @meladzeliya@meladzeliya

17-летняя Лия опубликовала в Stories кадры из своей больничной палаты. К телу девушки присоединено большое количество проводов от аппаратов, контролирующих ее состояние. По словам дочери продюсера, "самое страшное в прошлом".

«Сейчас только поесть и посмотреть "Супербабушку"», — написала Лия.

Причины госпитализации девушки неизвестны.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Краско попал в реанимацию с инсультом.

Звёзды,Константин Меладзе,
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