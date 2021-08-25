Дочь Меладзе экстренно доставили в больницу

Дочь композитора Константина Меладзе Лию экстренно госпитализировали. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

17-летняя Лия опубликовала в Stories кадры из своей больничной палаты. К телу девушки присоединено большое количество проводов от аппаратов, контролирующих ее состояние. По словам дочери продюсера, "самое страшное в прошлом".