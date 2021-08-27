Кардашьян появилась на презентации альбома Уэста в свадебном платье

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян появилась на презентации альбома рэпера Канье Уэста Donda в подвенечном наряде. Об этом сообщает портал TMZ.

Концерт состоялся 26 августа на стадионе Soldier Field в Чикаго. Согласно информации, 40-летняя знаменитость вышла на сцену в белом свадебном платье в пол бренда Balenciaga во время финальной песни шоу — No Child Left Behind. Образ Кардашьян дополнила фата.

Близкие к бывшим супругам источники сообщили изданию, что «Ким была счастлива сделать это ради Канье и мероприятия, которое так много для него значит». Отмечается, что телезвезда и рэпер больше не вместе, но, несмотря на это, они навсегда останутся семьей.