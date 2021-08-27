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Кардашьян появилась на презентации альбома Уэста в свадебном платье

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян появилась на презентации альбома рэпера Канье Уэста Donda в подвенечном наряде. Об этом сообщает портал TMZ.

Кардашьян появилась на презентации альбома Уэста в свадебном платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Концерт состоялся 26 августа на стадионе Soldier Field в Чикаго. Согласно информации, 40-летняя знаменитость вышла на сцену в белом свадебном платье в пол бренда Balenciaga во время финальной песни шоу — No Child Left Behind. Образ Кардашьян дополнила фата.

Близкие к бывшим супругам источники сообщили изданию, что «Ким была счастлива сделать это ради Канье и мероприятия, которое так много для него значит». Отмечается, что телезвезда и рэпер больше не вместе, но, несмотря на это, они навсегда останутся семьей.

Кардашьян подала на развод Уэстом в феврале этого года после 7 лет брака. Вся семья звезды поддержала ее решение. У пары был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал. При этом отмечалось, что развод супругов «настолько мирный, насколько это вообще возможно».

Звёзды,Ким Кардашьян,
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