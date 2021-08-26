Лена Катина — о пережитом насилии: "До сих пор помню его лицо"

Певица и бывшая участница группы "Тату" Лена Катина стала гостьей программы "Секрет на миллион". На ток-шоу ведущая Лера Кудрявцева обсуждает с гостями личные и скандальные темы.
Певица призналась, что в 11 лет стала жертвой насилия.
"До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться",
- сказала она.
Вскользь этой темы Катина касалась еще на интервью у Ксении Собчак, но тогда она не стала подробно обсуждать ту неприятную историю из своей жизни.
"У меня была не очень приятная история в 11 лет. Мне повезло, все это закончилось без сильных потрясений и без серьезных травм",
- тогда она описала происшествие так.
Ранее "Рамблер" писал, что названа причина распада "Тату".