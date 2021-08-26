Отечественные звезды, с головой ушедшие в религию

Актриса Екатерина Васильева, известная благодаря своим работам в театре и кино, приняла монашеский постриг. Она ушла из кино в 1993 году и стала послушницей монастыря в Ярославской области. С 1996 года она стала вновь сниматься в кино, но относилась к выбору картин более избирательно, спрашивая разрешения у своего духовника. "Рамблер" рассказывает о других звездах, которые ударились в религию.

Ольга Гобзева

Ольга Гобзева была востребованной советской и российской актрисой. За свою карьеру она снялась в более чем 40 фильмах. Ее партнерами по съемочной площадке были Юрий Богатырев, Олег Даль, Василий Шукшин. Однако позже женщина призналась, что съемки для нее были пыткой. В одном из интервью она рассказывала, как плакала после того, как снимала один небольшой эпизод 30 дублей. Кроме того, она не была готова поступиться своими принципами ради главных ролей.

"Один известный ленинградский кинематографист считал, что с его стороны честно и благородно сказать актрисе, что она будет сниматься в том случае, если станет его женой или любовницей. А я была тогда совсем девочкой. Мне было 18, и я снималась в эпизоде. А режиссер считал, что облагодетельствовал меня"

В 25 лет актриса познакомилась с батюшкой, который стал ее наставником. В 1992 году, когда ей было 49 лет, она постриглась в монахини.

Сейчас бывшая актриса не живет затворницей. Она периодически ведет православные передачи на телевидении и путешествует по миру вместе с православными делегациями.

Леонид Каюров

Кадр из телепередачи «Пусть говорят»

Актер зарекомендовал себя еще будучи студентом во ВГИКе. Он сыграл в телеспектакле "Ромео и Джульетта", после чего на него обратили внимание известные советские режиссеры. Карьеру пришлось приостановить, так как Каюрова призвали в армию.

После службы его пригласили в Ленком, а затем — во МХАТ. Каюров подавал надежды, снимался в кино, а в театральных постановках ему часто предлагали роль Ленина.

Когда актеру было 24 года, он крестился в православной церкви. В годы перестройки он неожиданно завершил актерскую карьеру и решил посвятить себя религии. Он окончил Московскую духовную семинарию в Сергиевом Посаде и стал диаконом. Сейчас он служит в одном из московских храмов.

Периодически он дает интервью на телеканалах и рассказывает о своей жизни. Так он поведал о личной трагедии — его жена актриса Ирина Корытникова больна рассеянным склерозом и оказалась прикована к инвалидной коляске. Каюров ухаживал за супругой более 20 лет, до ее смерти.

Владимир Заманский и Наталья Климова

Кадр из видео

Эта супружеская пара была известна многим советским зрителям. Заманский стал знаменит после выхода фильма "Проверка на дорогах", а его супруга прославилась благодаря роли Снежной королевы.

Они познакомились во время учебы в школе-студии МХАТ и с тех пор все делали вместе. В 90-х годах актеры неожиданно пропали с экранов. Климова перестала сниматься из-за того, что у нее нашли тяжелую форму туберкулеза. После нескольких сложных операций она приняла крещение. Позже актриса призналась, что работа в театре тяготила ее, поэтому об уходе из профессии она задумалась еще до того, как ей поставили диагноз.

Заманский продолжал сниматься, но постепенно образ жизни супруги привел к религии и его. Они обвенчались в храме и переехали в Муром. С 1998 года супруги живут в этом городе, ведут затворнический образ жизни и регулярно ходят в храм. На протяжении 15 лет они хранили обет молчания и не рассказывали, почему решили посвятить себя церкви. Позднее Заманский и Климова рассказали, что еще в молодости актриса сделала аборт, а теперь они замаливают этот грех.

Любовь Стриженова

Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка РФ играла на сцене МХАТ под руководством Татьяны Дорониной. В 1958 году дебютировала в кино. Чаще всего она исполняла роли второго плана, так как отдавала предпочтение работе в театре. Она также работала на радио в качестве ведущей передачи "Взрослым о детях".

Ее первым супругом был Владимир Земляникин, а вторым — Олег Стриженов. В этом браке у них родился сын Александр.

Последняя картина с ее участием вышла в 2006 году. В 2008-м она ушла в Киево-Николаевский женский монастырь в Чувашии. Там она приняла постриг с именем Иудифь. С тех пор Стриженова ведет затворническую жизнь, поэтому о ее жизни рассказывают только родственники и знакомые. По их словам, Стриженова на протяжении 15 лет была тесно связана с церковью, но не решалась постричься в монахини, так как боялась разлуки с детьми и внуками.

"Мама ушла в монастырь для себя, она хотела стать ближе к богу. Она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем", — рассказывал журналистам ее сын Александр.

Иван Охлобыстин

Актера называют самым "медийным" священником, так как Охлобыстину удалось совмещать работу и службу в церкви. Еще в 90-х годах он начал вести религиозную передачу "Канон", уже тогда в СМИ заговорили о том, что актер тесно связан с религией.

В 2001 году стало известно, что Охлобыстин с семьей уехал служить в один из монастырей Ташкента, но его супруга не смогла перенести жару, поэтому они вернулись в Москву. В столице он продолжал служить в двух храмах. Сначала в храме святителя Николая в Заяицком, а потом в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.