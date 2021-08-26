Знаменитости, которые верят гадалкам и астрологам

Многие знаменитости не только суеверны, но и прибегают к услугам гадалок и астрологов. С помощью этих специалистов они планируют свадьбы, гастроли и выбираю имена детей, стригутся исключительно на растущую Луну, не покупают особняки без одобрения небесных экспертов и даже избранников выбирают по знаку зодиака.

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Надежда Бабкина

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На протяжении многих лет певица пользуется услугами нумеролога Клары Кузденбаевой. В любом вопросе звезда пытается обратится именно к нумерологии, чтобы сделать верный выбор, веря, что это принесет удачу и успех. Например, с помощью метода Клары исполнительницах выбрала имя для своей внучки, так же по дате рождения и подобрала няню.

Лолита Милявская

Певица во всем советуется со своим личным астрологом Леокадией Галактионовой. Она помогает справиться с любой возникшей проблемой, касается ли это работы или личных отношений. Лолита вовсе не скрывает, что регулярно общается именно к этому астрологу.

Роза Сябитова

Самая популярная сваха России так же доверяет во всем астрологам. Когда дочь Розы выходила замуж, то в выборе даты телеведущая советовалась с астрологом. Правда, это не помогло – брак все равно распался. Однако и после этого Сябитова не перестала верить в астрологию. Объясняет это тем, что “просто так звезды сложились”.

Когда женщина строила загородный дом, она снова прибегла к помощи специалиста. У нее были проблемы на стройке, позже выяснилось, что она просто выбрала не самое удачное время для строительства.

Анджелина Джоли

Голливудская звезда поклонница буддийской астрологии. Самые главные моменты жизни она планирует ориентируясь на расположение планет. К буддизму она приобщилась во время своих путешествий. Актриса строго следит чтобы фильмы с ее участием выходили только в благоприятные дни. Хотя фильм «Турист» провалился по всем фронтам, от чего это зависит пока не выяснили.

Меган Маркл