Что известно о богатейших женщинах России

Журнал Forbes назвал богатейших женщин России. Не в первый раз его возглавила предприниматель и создательница Wildberries Татьяна Бакальчук. "Рамблер" рассказывает о ней и других женщинах, которые вошли в этот список.
Татьяна Бакальчук основала свой бизнес пока была в декрете по уходу за первым ребенком. Тогда она работала учительницей в школе, но поняла, что на репетиторстве не сможет заработать достаточно денег. В начале 2021 года Бакальчук также стала владельцем небольшого банка "Стандарт-Кредит".
Елена Батурина начала развивать свой бизнес за рубежом в 2021 году. Вдова Юрия Лужкова занимается инвестированием, а также является совладельцем компании по производству мембранных конструкций для спортивных объектов. Батурина владеет строительной корпорацией "Интеко", а также акциями "Газпрома" и "Сбербанка".
Ольга Белявцева разбогатела после продажи своей доли в концерне "Лебедянский", а также является владелицей доли в компании "Прогресс", выпускающей напитки и продукты детского питания. Ольга владеет компанией "Агроном-сад", которая специализируется на выращивании яблок, в том числе органических. Стоит отметить, что свой путь Белявцева начинала с упаковщицы на консервном заводе Минплодоовощхоза СССР.