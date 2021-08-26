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Что известно о богатейших женщинах России

Мария Каткова
3 часа назад

Журнал Forbes назвал богатейших женщин России. Не в первый раз его возглавила предприниматель и создательница Wildberries Татьяна Бакальчук. "Рамблер" рассказывает о ней и других женщинах, которые вошли в этот список.

Татьяна Бакальчук, состояние: $13000 млн.
1/7 Татьяна Бакальчук, состояние: $13000 млн.
Фото: @tatyana_bakalchuk
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Елена Батурина, состояние: $1300 млн.
2/7 Елена Батурина, состояние: $1300 млн.
Фото: РИА Новости
Екатерина Федун, состояние: $900 млн.
3/7 Екатерина Федун, состояние: $900 млн.
Фото: РИА Новости
Белявцева Ольга., состояние: $600 млн.
4/7 Белявцева Ольга., состояние: $600 млн.
Фото: Андрей Виноградов/CC BY 1.0
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Людмила Коган, состояние: $425 млн.
5/7 Людмила Коган, состояние: $425 млн.
Фото: людмила коган/ok.ru
Наталия Опалева, состояние: $400 млн.
6/7 Наталия Опалева, состояние: $400 млн.
Фото: РИА Новости
Полина Юмашева, состояние: $375 млн.
7/7 Полина Юмашева, состояние: $375 млн.
Фото: РИА Новости
  1. Татьяна Бакальчук основала свой бизнес пока была в декрете по уходу за первым ребенком. Тогда она работала учительницей в школе, но поняла, что на репетиторстве не сможет заработать достаточно денег. В начале 2021 года Бакальчук также стала владельцем небольшого банка "Стандарт-Кредит".
  2. Елена Батурина начала развивать свой бизнес за рубежом в 2021 году. Вдова Юрия Лужкова занимается инвестированием, а также является совладельцем компании по производству мембранных конструкций для спортивных объектов. Батурина владеет строительной корпорацией "Интеко", а также акциями "Газпрома" и "Сбербанка".
  3. Екатерина Федун является дочерью совладельца нефтяной компании "ЛУКойл" и футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна. В 2018 году она с братом получила акции и расписки на акции "Лукойла". С тех пор ее состояние выросло благодаря дивидендам. Брат Екатерины говорит, что она занимается детьми, а обязанности по бизнесу лежат на нем.
  4. Ольга Белявцева разбогатела после продажи своей доли в концерне "Лебедянский", а также является владелицей доли в компании "Прогресс", выпускающей напитки и продукты детского питания. Ольга владеет компанией "Агроном-сад", которая специализируется на выращивании яблок, в том числе органических. Стоит отметить, что свой путь Белявцева начинала с упаковщицы на консервном заводе Минплодоовощхоза СССР.
  5. Людмила Коган в 2019 году унаследовала активы своего погибшего супруга бизнесмена Владимира Когана. Среди них крупнейшим является банк "Уралсиб". Кроме того, она возглавляет строительную компанию "БФА-девелопмент".
  6. Наталия Опалева работала в "Ланта-банке", а когда компания начала расширятся, получила долю в золотодобывающей компании GV Gold, созданной главой банка. Ее доля росла вместе с бизнесом.
  7. Полина Юмашева получила внушительные активы после развода с бизнесменом Олегом Дерипаской. Она владеет акциями холдинга En+ Group. В июне этого года она продала часть акций фонду из ОАЭ.
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