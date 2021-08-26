Варнава призналась, что пережила выкидыш

«У меня произошел выкидыш... Очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор: делать аборт или нет. Я всегда хотела ребенка. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, но было отторжение плода. В общем, произошло все очень сумбурно и быстро. А ведь я уже успела представить себя с животом, мамой... Я люблю, обожаю детей. Уверена, что все они классные, с ними интереснее, чем со взрослыми», — призналась 36-летняя Варнава.