Варнава призналась, что пережила выкидыш

Артистка Катерина Варнава ранее признавалась, что для счастья чей не хватает радости материнства. Сейчас она рассказала, что потеряла ребенка на раннем сроке беременности.
«У меня произошел выкидыш... Очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор: делать аборт или нет. Я всегда хотела ребенка. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, но было отторжение плода. В общем, произошло все очень сумбурно и быстро. А ведь я уже успела представить себя с животом, мамой... Я люблю, обожаю детей. Уверена, что все они классные, с ними интереснее, чем со взрослыми», — призналась 36-летняя Варнава.
Сейчас звезда встречается с режиссером Александром Молочниковым. И хоть пока она не собирается за него замуж, но очень хотела родить бы ему детей.
«Сейчас в моей жизни такой период — я пытаюсь стать мамой, но не получается. Очень верю в чудо», — призналась женщина в шоу Иды Галич «Есть вопросики».
Конечно, девушку очень расстраивает, когда ее после такого спрашивают "когда дети".
«Был период, когда я это слышала каждый божий день. Это не просто разрывает мое личное пространство, в него плюют! Когда вы спрашиваете подобные вопросы у женщины, не родившей до 36 лет, то, скорее всего, у нее на это были какие-то причины. Может, она не хотела быть мамой. Возможно, у нее есть какие-то проблемы со здоровьем», — отметила Варнава.
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