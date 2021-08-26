Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Варнава: «Узнала о беременности на третьем месяце, но случился выкидыш»

Диана Товсепова
3 часа назад

Артистка Катерина Варнава ранее признавалась, что для счастья чей не хватает радости материнства. Сейчас она рассказала, что потеряла ребенка на раннем сроке беременности.

Варнава призналась, что пережила выкидыш
Фото: @kativarnava@kativarnava

«У меня произошел выкидыш... Очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор: делать аборт или нет. Я всегда хотела ребенка. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, но было отторжение плода. В общем, произошло все очень сумбурно и быстро. А ведь я уже успела представить себя с животом, мамой... Я люблю, обожаю детей. Уверена, что все они классные, с ними интереснее, чем со взрослыми», — призналась 36-летняя Варнава.

Сейчас звезда встречается с режиссером Александром Молочниковым. И хоть пока она не собирается за него замуж, но очень хотела родить бы ему детей.

@kativarnava

«Сейчас в моей жизни такой период — я пытаюсь стать мамой, но не получается. Очень верю в чудо», — призналась женщина в шоу Иды Галич «Есть вопросики».

Конечно, девушку очень расстраивает, когда ее после такого спрашивают "когда дети".

«Был период, когда я это слышала каждый божий день. Это не просто разрывает мое личное пространство, в него плюют! Когда вы спрашиваете подобные вопросы у женщины, не родившей до 36 лет, то, скорее всего, у нее на это были какие-то причины. Может, она не хотела быть мамой. Возможно, у нее есть какие-то проблемы со здоровьем», — отметила Варнава.

Ранее "Рамблер" сообщал о драме в жизни солистки Тату.

Звёзды,Александр Молочников,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители