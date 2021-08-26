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Звезда Comedy Woman рассказала о планах покинуть РФ

Диана Товсепова
52 минуты назад

Бывшая звезда КВН и юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказала в беседе с журналисткой Еленой Хангой о планах эмиграции.

Звезда Comedy Woman рассказала о планах покинуть РФ
Фото: @lenaborshcheva@lenaborshcheva

Борщева рассказала, что хотела переехать в Центральную Америку, поэтому специально поступила на лингвиста. При этом отец звезды родом из Панамы.

«У меня было такое, что, конечно, я хотела поехать туда, где могла быть моя родина. Я на самом деле специально (...) учила испанский язык, чтобы поговорить с отцом, со своими родными», — рассказала Борщева.

Но переезд так и не состоялся, девушке пришлось остаться в России.

«Жизнь непредсказуемая. И понятно, что не все так, как ты представляешь, не все так, как ты идеализируешь», — считает она.

Елена рассказала, что иногда навещает отца — Хулио Санта Мария Герра — доктора наук и автора научных работ по менеджменту в сельском хозяйстве.

«Он работает с местным населением, которое выращивает ананасы <...> Он работает с ними так, чтобы они знали, (...) как правильно делать так, чтобы было меньше отходов, чтобы не навредить экологии», — рассказала Борщева.

Звёзды,Елена Борщева,
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