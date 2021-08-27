Таюрская рассказала, как начинался роман с Прусикиным

«В какой-то вечер напились с ребятами. Остались вдвоем. Болтаешь по душам, сидишь и думаешь: "Блин, ну ты один и я одна. У меня давно не было секса. Может, попробуем?" Это происходит, и ты просыпаешься с мыслью: "Ладно, секс по дружбе". Мы взрослые люди, здоровые, нам всем необходим секс. Это как будто бы ничего не меняет, вы просто чисто физически друг другу помогли. Потом происходит карантин, мы работаем, постоянно пытаемся привыкнуть к новой реальности. Опять происходит ситуация: "А давай еще разок!"» — рассказала артистка.