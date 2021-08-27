Норкин уличил российских звезд в обмане подписчиков

«Все эти интернет-знаменитости, герои нашего сегодняшнего разговора, они показывают людям то, что часть людей хотят увидеть. Тут же [вопрос в том], как показывать. При правильном подходе к организации этого процесса можно в общем показать то, чего у тебя на самом деле нет. А выглядеть это будет как взаправду», — сказал Норкин.