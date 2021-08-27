У Тома Круза угнали машину с багажом на тысячи долларов

У американского актера Тома Круза угнали автомобиль с ценным багажом. Инцидент произошел в Великобритании, где актер участвует в съемках "Миссия невыполнима-7". Об этом сообщает The Sun.

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Известно, что машина была припаркована у отеля. Злоумышленникам потребовалось всего несколько минут, чтобы вскрыть BMW при помощи сканера для бесконтактных ключей.

Несмотря на это, автомобиль удалось быстро отыскать благодаря электронной системе слежения, однако ценные вещи, находившиеся в салоне, были украдены.