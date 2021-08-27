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У Тома Круза угнали машину с багажом на тысячи долларов

Мария Иглина
1 час назад

У американского актера Тома Круза угнали автомобиль с ценным багажом. Инцидент произошел в Великобритании, где актер участвует в съемках "Миссия невыполнима-7". Об этом сообщает The Sun.

У Тома Круза угнали машину с багажом на тысячи долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что машина была припаркована у отеля. Злоумышленникам потребовалось всего несколько минут, чтобы вскрыть BMW при помощи сканера для бесконтактных ключей.

Несмотря на это, автомобиль удалось быстро отыскать благодаря электронной системе слежения, однако ценные вещи, находившиеся в салоне, были украдены.

Некоторое время назад Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос.

Звёзды,Том Круз,
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