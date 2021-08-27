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120 миллионов рублей: как Блиновская отметила день рождения

Мария Иглина
1 час назад

Некоторое время назад коуч и "фея желаний" Елена Блиновская отпраздновала с размахом свой день рождения. "Рамблер" расскажет подробнее о праздновании.

120 миллионов рублей: как Блиновская отметила день рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На празднике Блиновской выступали такие артисты, как Филипп Киркоров, Светлана Лобода, группа "Звери", а также Jah Khalib. А ведущими не дне рождении стали телеведущая Ксения Собчак и Иван Ургант.

В конце мероприятия Елена решила показать людям смету дня рождения, в которой указано, что она заплатила без учета отеля 120 миллионов рублей.

После обнародования этой информации на Блиновскую посыпались осуждения от тех, кто проходит ее марафоны желаний и не только. В том числе от высказываний не удержалась журналистка Тина Канделаки:

"У нее день рождения ведут Ксения Собчак и Ваня Ургант. И она сидит их троллит и кричит: "Поцелуйтесь! Обнимитесь".

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Звёзды,Иван Ургант,Светлана Лобода,Тина Канделаки,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
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