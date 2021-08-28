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Зачем к Тиллю Линдеманну наведались полицейские

Катерина Саломе
46 минут назад

Накануне ночью к лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну наведались правоохранительные органы. Полицейские пришли с целью проинформировать музыканта о необходимости соблюдения санитарных ограничений на массовых мероприятиях в связи с распространением COVID-19 в Москве. Об этом сообщает нтерфакс".

Зачем к Тиллю Линдеманну наведались полицейские
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Линдеманн приехал в Россию ради выступления на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Мероприятие состоится в Москве на Красной площади 4 и 5 сентября.

На сегодняшний день солист немецкой группы находится в селе Завидово Тверской области. Прежде, чем появилась информация о причине появления полицейских, в массы попало фото, на котором были запечатлены как представители правоохранительных органов, так и сам Тилль.

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Звёзды,Том Круз,МВД,
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