Зачем к Тиллю Линдеманну наведались полицейские

Накануне ночью к лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну наведались правоохранительные органы. Полицейские пришли с целью проинформировать музыканта о необходимости соблюдения санитарных ограничений на массовых мероприятиях в связи с распространением COVID-19 в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".

Линдеманн приехал в Россию ради выступления на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Мероприятие состоится в Москве на Красной площади 4 и 5 сентября.

На сегодняшний день солист немецкой группы находится в селе Завидово Тверской области. Прежде, чем появилась информация о причине появления полицейских, в массы попало фото, на котором были запечатлены как представители правоохранительных органов, так и сам Тилль.