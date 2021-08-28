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«Легкое одно поражено»: как сейчас себя чувствует певица МакSим

Катерина Саломе
1 час назад

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии звезды. По ее словам, ситуация улучшилась - артистка нормально уже общается и разговаривает. Тем не менее у еще остались проблемы с дыханием. Слова источника приводит «Комсомольская правда».

«Легкое одно поражено. Человек еле перемещается, еле дышит. Какие ближайшие мероприятия? Вопиющее безобразие. Человек боролся, был между жизнью и смертью, только что перешел эту грань. Это пишут люди совершенно далекие от реального состояния артиста. Да если она ходит, то тихо-тихо »

Соколова отметила, что у МакSим наблюдается сильная слабость, недостаток сил и энергии, головокружение. Исполнительница очень быстро устает и, вероятно, потребуется немало времени, чтобы она полностью восстановилась. Сейчас, по словам менеджера, певица лечится медицинскими препаратами и делает дыхательную гимнастику.

Ранее пластический хирург Амжад Аль-Юсеф отметил, что у певицы МакSим появились странные черные пятна на теле. По его мнению, у артистки из-за длительного лежания развилось нарушение микроциркулярного русла.

Звёзды,Видео,Маргарита Соколова,Комсомольская правда,
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