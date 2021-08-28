Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии звезды. По ее словам, ситуация улучшилась - артистка нормально уже общается и разговаривает. Тем не менее у еще остались проблемы с дыханием. Слова источника приводит «Комсомольская правда».
«Легкое одно поражено. Человек еле перемещается, еле дышит. Какие ближайшие мероприятия? Вопиющее безобразие. Человек боролся, был между жизнью и смертью, только что перешел эту грань. Это пишут люди совершенно далекие от реального состояния артиста. Да если она ходит, то тихо-тихо »
Соколова отметила, что у МакSим наблюдается сильная слабость, недостаток сил и энергии, головокружение. Исполнительница очень быстро устает и, вероятно, потребуется немало времени, чтобы она полностью восстановилась. Сейчас, по словам менеджера, певица лечится медицинскими препаратами и делает дыхательную гимнастику.
Ранее пластический хирург Амжад Аль-Юсеф отметил, что у певицы МакSим появились странные черные пятна на теле. По его мнению, у артистки из-за длительного лежания развилось нарушение микроциркулярного русла.