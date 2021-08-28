«Легкое одно поражено. Человек еле перемещается, еле дышит. Какие ближайшие мероприятия? Вопиющее безобразие. Человек боролся, был между жизнью и смертью, только что перешел эту грань. Это пишут люди совершенно далекие от реального состояния артиста. Да если она ходит, то тихо-тихо »