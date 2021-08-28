Грабительница дома Тарзана и Королевой замечена в Африке

Милана Некруц, которую подозревают в хищении имущества Наташи Королевой и Тарзана, скрылась во время судебного процесса, однако теперь она объявилась в Анголе.

Казалось, что скандал вокруг измены Тарзана с Анастасией Шульженко и совершенного в доме хищения уже утих. Королева простила мужа и его любовницу и больше не поднимала тему инцидента. Однако на днях стало известно, что подруга любовницы артиста, которую обвинили в воровстве, скрылась от следствия.

Милана Некруц, которая представлялась как Милана Миланова, все же объявилась. В личном блоге она показала, что вовсе не скрывается от международной полиции. Девушка вовсю отдыхает в Анголе на вечеринках в столичных клубах и активно делится этим на своей страничке. Кажется, Милану не заботят судебные разбирательства.

Милану Некруц обвиняют в хищении 5 миллионов рублей, 3 тысяч евро и ювелирных украшений звездной семьи. Материалы дела были переданы в суд, а следователь выдал девушке подписку о невыезде.