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Разыскиваемая Интерполом грабительница дома Тарзана и Королевой замечена в Африке

WMJ.ru
43 минуты назад

Милана Некруц, которую подозревают в хищении имущества Наташи Королевой и Тарзана, скрылась во время судебного процесса, однако теперь она объявилась в Анголе.

Грабительница дома Тарзана и Королевой замечена в Африке
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Казалось, что скандал вокруг измены Тарзана с Анастасией Шульженко и совершенного в доме хищения уже утих. Королева простила мужа и его любовницу и больше не поднимала тему инцидента. Однако на днях стало известно, что подруга любовницы артиста, которую обвинили в воровстве, скрылась от следствия.

Милана Некруц, которая представлялась как Милана Миланова, все же объявилась. В личном блоге она показала, что вовсе не скрывается от международной полиции. Девушка вовсю отдыхает в Анголе на вечеринках в столичных клубах и активно делится этим на своей страничке. Кажется, Милану не заботят судебные разбирательства.

Милану Некруц обвиняют в хищении 5 миллионов рублей, 3 тысяч евро и ювелирных украшений звездной семьи. Материалы дела были переданы в суд, а следователь выдал девушке подписку о невыезде.

Наташа Королева и Тарзан после пережитого инцидента вновь счастливы вместе. Звездная пара отметила 18-ю годовщину свадьбы. Торжество прошло в кругу близких друзей и семьи.

Звёзды,Анастасия Шульженко,Наташа Королева,Интерпол,
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