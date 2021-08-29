Экс-солистка группы “Тату” намекнула на новый роман

Певица Лена Катина рассказала Лере Кудрявцевой в программе “Секрет на миллион” об изменениях в личной жизни.

Фото: Legion-media Legion-media

Бывшая участница популярной группы призналась, что у нее появился новый мужчина. Несколько лет назад пережив развод, Катина осторожно отметила, что пока не строит какие-то планы на будущее. По словам Лены, сейчас в отношениях с любимым мужчиной у них конфетно-букетный период и девушку это вполне устраивает.

Мне очень нравится то, что происходит,

— призналась Катина.

Напомним, что экс-участница “Тату” шесть лет прожила в браке с музыкантом Сашо Кузмановичем, но в 2019 году они разошлись. Имени своего нового возлюбленного Лена Катина не назвала, лишь отметила, что он старше ее и не имеет никакого отношения к музыке.