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Экс-солистка группы “Тату” намекнула на новый роман

Мария Кимакович
2 часа назад

Певица Лена Катина рассказала Лере Кудрявцевой в программе “Секрет на миллион” об изменениях в личной жизни.

Экс-солистка группы “Тату” намекнула на новый роман
Фото: Legion-mediaLegion-media

Бывшая участница популярной группы призналась, что у нее появился новый мужчина. Несколько лет назад пережив развод, Катина осторожно отметила, что пока не строит какие-то планы на будущее. По словам Лены, сейчас в отношениях с любимым мужчиной у них конфетно-букетный период и девушку это вполне устраивает.

Мне очень нравится то, что происходит,

— призналась Катина.

Напомним, что экс-участница “Тату” шесть лет прожила в браке с музыкантом Сашо Кузмановичем, но в 2019 году они разошлись. Имени своего нового возлюбленного Лена Катина не назвала, лишь отметила, что он старше ее и не имеет никакого отношения к музыке.

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Звёзды,Лена Катина,Лера Кудрявцева,
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