Звезды, в чьи смерти не верят

От Майкла Джексона до Курта Кобейна: звёзды, в чьи смерти не верят

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В 2009 году умер поп-король — не стало Майкла Джексона. С тех пор прошло уже 10 лет, но многие поклонники до сих пор не верят в смерть певца. А все из-за того, автор книги «Ложь Майкла Джексона, которая потрясла мир» Дерек Клонц рассказал, что нашёл дневник звезды. В нем Джексон писал, что хотел бы инсценировать свою смерть.

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Фанаты уверены, певец мог спланировать все заранее из-за огромных долгов и скандалов.

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В день рождения поп-короля собрали звёзд, в чьи смерти неверят.

Элвис Пресли

Элвиса Пресли не стало в 1977 году. Официальная причина смерти — передозировка лекарствами. Правда, фанаты уверены: Элвис жив. Все дело в том, что в день смерти музыканта его якобы видели в аэропорту Мемфиса. Певец покупал билет в Буэнос-Айрес. И один из фанатов даже получил его автограф (экспертиза подтвердила почерк Элвиса).

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Пару лет назад в одном из пабликов в Facebook появилась фотографии пожилого мужчинs, в котором поклонники узнали Элвиса. Говорят, он пришёл на мероприятие, посвящённое артисту.

Курт Кобейн

«Я уверен, что Курт Кобейн жив. И сейчас где-то отдыхает на острове», — сказал солист «Пошлой Молли» Кирилл Бледный в интервью Юрию Дудю. К такой версии, кстати, склоняются многие поклонники музыканта.

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Курта на стало в 1994 году: он покончил жизнь самоубийством. Новость о смерти звезды облетела весь мир. А поклонники сразу же выдвинули две версии: либо Кобейна убила его жена Кортни Лав (чтобы получить все деньги), либо он инсценировал свою смерть.

Кстати, результаты вскрытия так и не были опубликованы. А многие утверждали, что видели Кобейна живым. Фанаты уверены, таким образом он решил закончить музыкальную карьеру и порвать с Кортни Лав.

Принцесса Диана

Слухи о том, что принцесса Диана на самом деле жива, появились пару лет назад. В Сети анонимный автор опубликовал статью, в которой рассказал, что принцесса инсценировала смерть. По его словам, она сменила цвет волос, сделала пластическую операцию и сейчас живет обычной жизнью.

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Говорят, это не на шутку разозлило принца Уильяма и Гарри. Они обещали найти и наказать автора материала, но, судя по всему, отследить его так и не получилось.

Напомним, в 1997 году принцесса Диана погибла в результатеавтомобильный аварии. За несколько месяцев до смерти она говорила, что опасается за свою жизнь.

Пол Уокер

Смерть Пола Уокера буквально шокировала весь мир. В 2013 году актёр попал в автокатастрофу и скончался в результате полученных травм.

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Правда, ещё пару лет поклонники утверждали, что видели его живым в разных штатах и даже присылали фотографии (ни одна из них не оказалась достоверной).

XXXTentacion

В 2018 году американский рэпер XXXTentacion был застрелен в своей машине, а через пару месяцев после случившегося в Сети появился посмертный клип музыканта. И в нем рэпер приходит на свои похороны. После этого фанаты решили, что смерть XXXTentacion — всего лишь пиар-ход.

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