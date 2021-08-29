Экс-супруг Пелагеи Телегин женился на дочери миллионера

В мае 2021 года бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин сделал предложение выйти замуж своей возлюбленной Марии Гончар. Помолвка прошла в кругу близких. Теперь же влюбленные официально заключили брак.

Торжественная церемония прошла в одном из загсов Московской области. На свадьбе влюбленных лишь близкие и сам праздник проходит без излишеств. Известно, что пара запланировала яркую свадьбу позднее.

Гончар для росписи выбрала минималистичное белоснежное платье с подчеркнутой талией и юбкой-колокольчиком.