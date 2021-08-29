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Экс-супруг Пелагеи Телегин женился на дочери миллионера

WMJ.ruиещё 2
1 час назад

В мае 2021 года бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин сделал предложение выйти замуж своей возлюбленной Марии Гончар. Помолвка прошла в кругу близких. Теперь же влюбленные официально заключили брак.

Экс-супруг Пелагеи Телегин женился на дочери миллионера
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Торжественная церемония прошла в одном из загсов Московской области. На свадьбе влюбленных лишь близкие и сам праздник проходит без излишеств. Известно, что пара запланировала яркую свадьбу позднее.

Гончар для росписи выбрала минималистичное белоснежное платье с подчеркнутой талией и юбкой-колокольчиком.

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин прожили в браке чуть больше 3 лет. Их развод состоялся в прошлом году, а сейчас бывшие супруги делят в суде собственность и финансы. Но знакомые хоккеиста утверждают, что певица хотела возобновить отношения.

Звёзды,Мария Гончар,Иван Телегин,
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